مبادرة الوشاح الوردي برئاسة المصممة صفاء الرويعي تنظم فعالية «أنت الأقوى»

نظمت مبادرة “الوشاح الوردي”، برئاسة المصممة صفاء الرويعي، فعالية “أنت الأقوى”؛ بمناسبة شهر “أكتوبر الوردي”، في فندق حياة بالايس، بحضور عدد من الشخصيات البارزة.

وتحدثت المصممة صفاء الرويعي عن المبادرة، مشيرة إلى أنها تربط بين الأزياء وخطوط الموضة وبين التوعية بسرطان الثدي من خلال إدخال اللون الزهري بالتصاميم، وهي الأولى من نوعها في هذا الصدد.

وشهدت الفعالية حضورا إعلاميا مكثفا سلط الضوء على أهمية التوعية بسرطان الثدي، كما كشفت عدد من المشاركات رحلتهن مع العلاج، وأبرز الصعوبات فيها، وكيف يمكن تجاوزها.

وحرصت المصممة صفاء الرويعي، في ختام الفعالية على تكريم عدد من المتعافيات وجمعية التنمية الاجتماعية بالدرعية، وفندق حياة بالايس، وجميع شركاء النجاح.