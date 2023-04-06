مبادرة “بنات الجوف فيهن خير” لإفطار المسافرين تستمر لعامها الثامن

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استمرت مجموعة من بنات منطقة الجوف المتطوعات لمدة 8 أعوام في مبادرة أطلقن عليها ” بنات الجوف فيهن خير” بهدف إفطار المسافرين على الطريق.

وتهدف المبادرة إلى إعداد سلال وجبات إفطار تتضمن الماء والمعجنات والتمر والعصير, وتوزع على مدخل مدينة سكاكا بشكل يومي وقت الإفطار, بمساهمة عدد من المتطوعين.

وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف “يمناكم”, حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة محمد العلي، أن المبادرة يسهم فيها عدد من المتطوعات بإعداد الوجبات في منازلهن, ويقوم المتطوعون بتوزيعها وقت الإفطار, وذلك ضمن دور الجمعية بتمكين المتطوعين وتقديم الدعم المالي واللوجستي لهم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في صورة من صور البذل و العطاء ضمن المبادرات الاجتماعية والخيرية التي تنفذها الفرقة في شهر الخير ، إضافة إلى غرس حب العمل التطوعي لدى النشء و تعظيم قيمة العمل التطوعي لديهم.

يذكر أن مبادرة فريق “فيهن خير بنات الجوف” كانت قد انطلقت قبل 8 سنوات وتأسست على يد مجموعة من بنات المنطقة المتطوعات، وتهدف إلى تجهيز وجبات الإفطار وتوزيعها على مخيمات الصائمين ، ثم تطورت المبادرة و تنوعت، إذْ يجري من خلالها توزيع وجبات إفطار ميدانية يومية تتجاوز 200 وجبة تُوزَّع عن طريق الفرق التطوعية والكشفية بالمنطقة.