مبادرة توعوية للإصابات العضلية بجامعة الملك عبدالعزيز

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نظمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً في قسم العلاج الوظيفي بكلية علوم التأهيل الطبي، بمقر شطر الطالبات اليوم، مبادرة “يقظ” الهادفة لتوعية الطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة بمسببات الإصابات التي قد تؤدي إلى تعطيل أو تأخير الوظائف العضلية للإنسان وطرق الوقاية منها.

وتستهدف المبادرة في المقام الأول، الطلبة الذين يقضون أوقاتاً طويلة في الجلوس على المكاتب والأجهزة اللوحية بطرق غير صحيحة، أو الإصابات على المدى البعيد، وتجنب الأمراض التي قد تصيب الطالب مثل مرفق التنس، والتهاب غمد الوتر، ومتلازمة النفق الرسغي.

كما تشتمل فعاليات المبادرة على عدة أجنحة وأركان بدايةً من الركن التعريفي، وركن الإصابات، وركن التعديلات البيئية، وركن الأنشطة الترفيهية بتنظيم من طالبات القسم.