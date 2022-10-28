مبادرة ثقافية لتعزيز الممارسات التقنية في جازان

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نظمت جامعة جازان ممثلة بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات مبادرة ثقافية لنشر التوعية التقنية لدى فئات المجتمع كافة ، وذلك عبر معرض متخصص بمركز الراشد مول بحضور وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق .

وتضمنت المبادرة التي جاءت بعنوان “فعاليات اليوم التقني” أركان متخصصة للتعريف بالأمن السيبراني والهندسة المجتمعية والذكاء الاجتماعي والتحول الرقمي وصيانة الحاسب ، وتقديم استشارات تقنية والتعريف بالاستخدام الأمثل للتنقية ، فيما قدم طلاب وطالبات الكلية شرحًا وافيًا للزوار عن محتويات المعرض الذي ضم أركان تفاعلية ، فضلا عن مسابقات ثقافية للصغار والكبار وأركان متخصصة للرسم .

وأوضح عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور موسى خبراني أن المبادرة سعت لنشر الثقافة ورفع الوعي باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي ، واستخدام تطبيقات العالم الرقمي ورفع المهارات التقنية ، وتعزيز الدور المجتمعي في إثراء المحتوى في الوسائط الرقمية ، وذلك بالتعاون مع جمعية الرواد للعمل التطوعي بجازان .