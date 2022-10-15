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“مبادرة خير الشمال التطوعية ” تنظِّمُ برنامجًا رياضيًّا للأشخاص ذوي الإعاقة

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 أكتوبر 2022 - 11:36 مساءً

المناطق_واس

نظَّمَت مبادرة “خير الشمال التطوعية “، اليوم ، برنامجاً ترفيهياً رياضياً للأشخاص ذوي الإعاقة ، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية، وذلك في حديقة الزهور بعرعر.
واشتمل البرنامج على عدة أركان، أبرزها: ركن التصوير،التلوين ،كرة السلة ،القصص ، الرسم على الوجه ،الشطرنج ، الألعاب الشعبية، والمسرح.
ويهدف البرنامج الذي يستمر يومين إلى تعزيز الصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم،من خلال مزاولة بعض الأنشطة الرياضية ، وتقديم برامج رياضية لرفع الوعي الصحي ،ونشر رياضة ذوي الإعاقة بالمجتمع ،ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في محيطهم.

 

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 أكتوبر 2022 - 11:36 مساءً
صورة asmaa

asmaa

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