“مبادرة خير الشمال التطوعية ” تنظِّمُ برنامجًا رياضيًّا للأشخاص ذوي الإعاقة

المناطق_واس

نظَّمَت مبادرة “خير الشمال التطوعية “، اليوم ، برنامجاً ترفيهياً رياضياً للأشخاص ذوي الإعاقة ، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية، وذلك في حديقة الزهور بعرعر.

واشتمل البرنامج على عدة أركان، أبرزها: ركن التصوير،التلوين ،كرة السلة ،القصص ، الرسم على الوجه ،الشطرنج ، الألعاب الشعبية، والمسرح.

ويهدف البرنامج الذي يستمر يومين إلى تعزيز الصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم،من خلال مزاولة بعض الأنشطة الرياضية ، وتقديم برامج رياضية لرفع الوعي الصحي ،ونشر رياضة ذوي الإعاقة بالمجتمع ،ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في محيطهم.