مبادرة “طريق مكة” تستمر بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من بنجلادش

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تستمر أعمال مبادرة “طريق مكة” في صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي، لخدمة حجاج بيت الله الحرام بجمهورية بنجلادش الشعبية،وذلك من خلال تسهيل إنها إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1444هـ.

وقدَّم المستفيدون من المبادرة في مطار شاه جلال بالعاصمة دكا، شكرَهم لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،ولسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من خدمات جليلة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف،التي تسهل وتيسر أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما يجدونه من خدمات وتسهيلات على أعلى المستويات عبر المبادرة.

وأكد حجاج بنجلادش أن المبادرة تميزت بسرعة التعامل معهم، وتسخير التقنية في سبيل التسهيل عليهم.

‏وتأتي هذه المبادرة كإحدى مبادرات “وزارة الداخلية “ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030- بمشاركة عدة جهات في تنفيذ المبادرة،تتمثل بوزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات،والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشركة علم.