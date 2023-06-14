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مبادرة “طريق مكة”.. تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من حجاج تركيا للأراضي المقدسة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 14 يونيو 2023 - 9:26 صباحًا

المناطق_مكة

غادرت فجر اليوم، رحلة الحجاج المستفدين من مبادرة “طريق مكة” في مطار إسطنبول الدولي متجهة إلى المدينة المنورة، بعد أن أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

وتهدف مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

 

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 14 يونيو 2023 - 9:26 صباحًا
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shimaa mohamed

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