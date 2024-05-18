مبادرة “طريق مكة” تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من حجاج بنجلاديش إلى المملكة

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تواصل مبادرة “طريق مكة” تقديم الخدمات لمستفيديها من حجاج جمهورية بنجلاديش بكل يسر وسهولة في مطار حضرة شاه جلال الدولي بالعاصمة دكا.

وتضم صالة مبادرة “طريق مكة” (15) “كاونترًا” جُهزت بأعلى الخدمات؛ لتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم بوقت قياسي بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة ومعززة بالتقنيات واللغات.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات “الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام”، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.