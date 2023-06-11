مبادرة “طريق مكة” تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من حجاج بنجلاديش إلى المملكة

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تواصل مبادرة “طريق مكة” تقديم الخدمات لمستفيديها من حجاج جمهورية بنجلاديش وتقديم خدماتها بكل يسر وسهوله في مطار حضره شاه جلال الدولي بالعاصمة دكاء .

واستفاد من المبادرة ضيوف الرحمن من بنجلاديش من خلال الخدمات المقدمة لهم ، حيث أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لينتقلون بعد ذلك مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وتنفذ مبادرة “طريق مكة” وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

وقاد دفة المبادرة في بنجلاديش كوادر من أبناء وبنات المملكة مؤهلين بأعلى المستويات، رسموا على محيا حجاج بيت الله الحرام سعادة غامرة، حاملين في رحلتهم لتأدية مناسك الحج لعام 1444 هـ بسلام آمنين، لحظات وذكريات لا تنسى بدءاً من اتخاذ قرار الحج والتجهيز لهذه الرحلة الإيمانية والسفر للأراضي المقدسة، مروراً بإتمام نسكهم والعودة سالمين إلى ديارهم.