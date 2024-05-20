“مبادرة طريق مكة” تواصل تقديم وتسهيل خدماتها في باكستان

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تواصل مبادرة طريق مكة تقديم خدماتها في صالة المغادرة المخصصة للمبادرة بمطار جناح الدولي لخدمة ضيوف الرحمن في جمهورية باكستان الإسلامية من خلال تسهيل إجراءات سفرهم في رحلاتهم المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يُستقبَلون عند وصولهم للمملكة في صالة خاصة بالمبادرة، ويُنقَلون لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.