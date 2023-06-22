مبادرة طريق مكة في إندونيسيا تودع أخر دفعة من مستفيديها من حجاج بيت الله

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غادرت اليوم أخر دفعة من حجاج بيت الله الحرام المستفيدين من مبادرة طريق مكة في إندونيسيا، وسط اهتمام بالغ بتسهيل إجراءات سفرهم في مطار سوكارنو هاتا الدولي من قبل الجهات المختصة.

واستفاد حجاج المبادرة من الخدمات المقدمة لهم حيث أنهوا إجراءات سفرهم بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لينتقلون بعد ذلك مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وأشادَ حجاج بيت الله الحرام في جمهورية إندونيسيا بسهولة وسرعة خدمات مبادرة طريق مكة التي تنظمها وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، مبينين أن هذه المبادرة رفعت عنهم عناء الأوقات الطويلة، ولقيت كل التعاون والعمل المشترك بين المملكة وإندونيسيا، مقدمين شكرهم وتقديرهم لحكومة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله -، نظير الخدمات التي قدمتها المبادرة ورفعت عنهم عناء الوقت الطويل عبر إنهاء الإجراءات وتسليم واستلام الأمتعة والمقتنيات الشخصية بالدور السكنية، مشيدين بالتنظيم الذي أسهم في ترتيب رحلتهم لأداء فريضة الحج، وعكست الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وعمل على خدمة ضيوف الرحمن في إندونيسيا فريق سعودي مؤهل حظي على إشادة كبيرة من قبل الحجاج نظير الخدمات التي قدموها لراحتهم، فيما أعرب الفريق السعودي عن سعادتهم بالتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدين أن المبادرة تعكس اهتمام وحرص المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وانبثقت مبادرة طريق مكة وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية، من برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج روية المملكة 2030، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين منها.

يذكر أن مبادرة طريق مكة تعمل على إنهاء إجراءات سفر الحجاج من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

ويعمل على المبادرة وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

وسهلت المبادرة لحجاج بيت الله في إندونيسيا الإجراءات ويسرتها وحققت التكامل بين الجهات كافة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة من تجربة إيمانية تحولية من الفكرة إلى الذكرى، لتعكس بذلك الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.