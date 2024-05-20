مبادرة طريق مكة في بنجلاديش تسخر كوادر من أبناء وبنات الوطن لخدمة الحجاج

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سخرت مبادرة طريق مكة في بنجلاديش كوادر من أبناء وبنات المملكة مؤهلين بأعلى المستويات، رسموا على محيا حجاج بيت الله الحرام سعادة غامرة.

واستفاد من المبادرة ضيوف الرحمن من بنجلاديش من خلال الخدمات المقدمة لهم ، حيث أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد إصدار تأشيرة الحج والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لينتقلوا بعد ذلك مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وتنفذ وزارة الداخلية مبادرة «طريق مكة» للعام السادس عبر صالة المبادرة في 11 مطارًا في 7 دول هي « بنجلاديش ,المغرب ,إندونيسيا ,ماليزيا ,باكستان ,تركيا , كوت ديفوار»، والتي أسهمت في تقديم خدمات ذات جودة عالية لـ617 ألفًا و756 حاجًا في بلدانهم منذ إطلاقها عام 2017.