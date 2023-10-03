مبادرة “100 كتاب” تثري معرض “كتاب الرياض” بإصدارات سعودية متنوعة

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قدمت مبادرة “100 كتاب”، التي أطلقتها الموسوعة العالمية للأدب العربي (أدب) بدعم من الصندوق الثقافي، تعريفًا شاملًا بالمبادرة لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية، من المثقفين الراغبين بطباعة كتبهم المتنوعة على اختلاف مجالاتها.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة ودعم المؤلف بطريقة أكثر احترافية وتكثيف الحضور الدولي على المحتوى السعودي عبر إصدار وطباعة ونشر 100 كتاب مميز للمؤلفين السعوديين في المجالات الفكرية والإبداعية المختلفة.

ويتقدم المؤلفون على المبادرة عبر موقعها الرسمي، ويتم فرز المشاركات وتطبيق معايير خاصة للفرز والكتب المرشحة تذهب إلى لجان متخصصة في التحكيم وتقترح التعديلات والإضافات ويتم التشاور مع المؤلف لتحسين المحتوى وتطويره إن لزم الأمر.

وأفاد ممثل المبادرة عبدالله خلف لـ”واس”, بأن المبادرة انطلقت في مطلع العام 2023، وأنجزت حتى الآن قرابة 70 كتابًا تشارك بها جميعًا في المعرض، وتشهد إقبالًا وتفاعلًا كبيران من قبل رواد ومثقفين الجناح.

وأشار إلى أن “أدب” جهزت جناحها ليضم هذه الإصدارات ويستقبل المؤلفين والمهتمين، كما قدمت الدعم لمؤلفي هذه الكتب؛ لتوقيع إصداراتهم عبر منصات المعرض، إضافة إلى استعرضها للعديد من الإصدارات الفكرية مثل كتاب “خيول وأخيلة” في جزأين عن نظرية ما بعد الاستعمار للدكتورة ملاك الجهني، وكتاب “البحث النماذجي” للدكتور عبدالله البريدي.

ولفت النظر إلى عدد من الروايات المنتشرة بجناح المبادرة، داعيًا الراغبين بالتقدم بكتبهم للاستفادة من هذه المبادرة مراجعة موقع “أدب” الرسمي.