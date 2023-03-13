مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني (شاهد الآن)

مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، بث مبـــاشر أتلتيكو مدريد وجيرونا يبــحث عشاق الليجا عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة الخامسة والعشرين، خاصة مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا.

بث مباشر أتلتيكو مدريد وجيرونا

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد ضد فريــــق جيرونا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمـكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا في الجولة الخامسة والعشرين، ويأتي ذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً،بتــوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب مونتيليفي.

ويأتي نادي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا وذلك برصيد 45 نقطة، بعد خوض 24 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 13 مواجهة وتعادل في 6 مناسبات وهزم في 5 مباريات حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق جيرونا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 30 نقطة، وتمــكن من جمعهم في 24 مباراة، فحقق الفوز في ثمان مباريات، وتعادل في ستة، وخسر في 10 مبــاريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “أتلتيكو مد ريد”

حارس المرمى: أوبلاك

المدافع: خوسيه ماريا خيمينيز-سافيتش-رينيردو

لاعب وسط: كاراسكو-رودريجو-ديبول-كوك-يورينتي

المهاجمون: ، موراتا ، جريزمان.

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