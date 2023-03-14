مباراة إنتر ميلان وبورتو في دوري أبطال أوروبا (شاهد الآن)

مباراة إنتر ميلان وبورتو في بطولة دوري أبطال أوروبا، يبحث عشـــاق كرة القـــدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات،حيث تترقب الجــماهير لقاء إنتر ميلان وبورتو.

بث مباشر إنتر ميلان وبورتو

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة إنتر ميلان وبورتو ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقــائق، ويمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة إنتر ميلان وبورتو في دور الستة عشر، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الســــاعة الحادية عشرمساءً، بتوقيت المملكة العربـية السعودية، على ملعب الدراجاو.

ويأتي نادي إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وذلك برصيد 50 نقطة، بعد خوض 26 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 16 مواجهة وتعادل في 2 مباريات وخسر في 8 مناسبات حتى الآن.

ويأتي نادي بورتو في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي وذلك برصيد 57 نقطة بعد خوض 24 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 18 مواجهة وتعادل في 3 مناسبات، وهزم في 3 من المباريات حتى الآن.

وستنقل المباراة على ملعب الدراجاو، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، على شبكة قنوات “بي إن سبورتس، وفازت بحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ سنوات، حيث ستذاع على beIN Sports 1 HD.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمي: أونانا.

في خط الدفاع: سكرينيار – دي فري – أتشيربي.

في خط الوسط: بيلانوفا – باريلا – أوغلو – مخيتريان – ديماركو.

في خط الهجوم: دجيكو – مارتينيز.

تشكيل بورتو المتوقع

حراسة المرمى: كلاوديو راموس

خط الدفاع: ماريو نيتو، بيبي، ماركانو، ويندل.

خط الوسط: أوتافيو، ماتيوس أوريبي، ستيفن أوستاكيو.

خط الهجوم: بيبي، طارمي، جالينو.

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