مباراة استعراضية تجمع نجوم دورة الألعاب السعودية مع نجوم كأس الدرعية للتنس

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يشارك عدد من لاعبي التنس المصنفين عالمياً المشاركين في كأس الدرعية للتنس في مباراة استعراضية أمام نجوم المملكة الفائزين بدورة الألعاب السعودية 2022، وذلك في اليوم الختامي للبطولة التي تقام نهاية الأسبوع المقبل في المدة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.

وتواجه لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني وزميلتها لارا بخاري، إلى جانب اللاعبين عمار الحقباني وسعود الحقباني، فريقاً من اللاعبين العالميين المشاركين في كأس الدرعية للتنس، في مباراة استعراضية تسبق مباراة نهائي فردي الرجال بالبطولة.

وتأتي المواجهة الاستعراضية في إطار دعم وزارة الرياضة لممارسة لعبة التنس على نطاق أوسع في مراكز الشباب والساحات والأندية، واستكشاف المواهب ودعمها، ذلك بهدف استمراريتهم كلاعبين ولاعبات للمستقبل، سعياً إلى استضافة بطولات عالمية أكثر في كرة المضرب، بما يسهم في زيادة الاهتمام بالألعاب المتنوعة، وبناء جيل رياضي محترف ينافس إقليمياً وعالمياً.

وتقام مباريات كأس الدرعية للتنس بمشاركة 12 لاعباً في التصنيف العالمي للكرة الصفراء، في الدرعية التاريخية التي تحتضن حي الطريف التاريخي أحد أشهر المواقع التراثية حول العالم والمسجل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.