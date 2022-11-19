مباراة افتتاح كأس العالم2022.. قنوات مجانية للمشاهدة

كأس العالم 2022، الجميع في انتظار العرس الكروي الذي سينطلق غدًا في العاصمة القطررية الدوحة، فهو في حقيقة المر أكبر حدث عالمي يحدث كل أربعة أعوام، وبالتالي تتلهف الجماهير لترقبه من أجل رؤية أكبر تجمع للمواهب والنجوم.

ومن المقرر، أن تستضيف دولة قطر النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، والتي تضم حوالي 32 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى ثمانِ مجموعات يتأهل من كل مجموعة فقط منــتخبان إلى دور الـ16 “الدور الثاني”.

القنوات الناقلة لـ “كأس العالم 2022”

تمتلك قناة “بى أن سبورتس” حقول البث الحصرية لـ مباريات كأس العالم، حيث أعلنت أنها ستقوم بنقل مباراة في المونديال على القنوات المفتوحة، وذلك احتفالًا بأن المـــــونديال يُقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

وبالتالي، سوف تزيد نسب مشاهدات قنوات “بين سبورتس”، حيث يبحث الجماهير عن القنوات المفتوحة من أجل متابعة المونديال، وتقدم الشبكة القطرية حوالي مباراة يكون فيهم مـــــباراتي نصف النهائي والنهائي.

مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2022

مباريات “بطولة كأس العالم 2022” تبدأ بمواجهة منتخبي قطر والإكوادور عند الساعة السابعة مساءً بتوقيتالمملكة العربية السعودية، حيث يسبق المباراة حفل الافتتاح يشمل أغنية لفرقة بى تى سى، وأغنية للمطربة شاكيرا فضلًا عن بعض الألعاب النارية.

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