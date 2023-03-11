مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا (شاهد الآن)

مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يبحث عشـاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات،حيث تترقب الجـــماهير لقاء الأهلي وصن داونز.

بث مباشر الأهلي وصن داونز

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك قبل بداية اللقاء بدقائق، حيث يمكنكم عبر موقـعنا مـــتابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في رابع جولات دور المجموعات ببــطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الرابعة مساءً، ذلك بتوقيت المملكة العربـــية الســـعودية، بملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وكان الأهلي قد فاز في أخر مواجهاته في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد القطن الكاميرني، كما تعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي، وخسر بهدف نظيف ضد الهلال السوداني، وبالتالي يمنى العملاق المصري نفسه بتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم.

وستنطلق مباراة الأهلي المصري وصن داونز على أرض ملعب لوفتوس فيرسفيلد عند الساعة الثانية بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والثالثة بتوقيت القاهرة، والأردن والسودان و جــنوب أفريقـــيا، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وقطر والخامسة بتوقيت دولة الإمارات “دبي ، أبوظبي”.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز، حيث ستنقل المواجهة المرتقبةعبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري لحقوق البث لمباريات دوري أبطال أفريقيا، في الشرق الأوسط، حيث ستبث عبر “beIN Sports HD 4”.

التشكيل المتوقع لـ “الأهلي”

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفــاع: محمد هاني _ ياسر إبراهيم _ محمد عبد المنعم _ علي معلول

في خط الوسط: أليو ديانج _ حمدي فتحي _ مروان عطية (افشة) _ الشحات _ احمد عبد القادر

في خط الهجوم: محمد شريف.

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