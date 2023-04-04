مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي (شاهد الآن)

مباراة الاتحاد وضمك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة ضمك، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويرغب نادي الاتحاد في تحقيق فوز جديد من أجل الاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد ضمك، أن يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، لمواجهة نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق 4 إبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة الاحتفاظ بالصدارة.

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الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره نادي الفتح في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة التاسعة بتوقيت العاصـــمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضد ضمك اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة الاتحاد والفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”.

التشكيل المتوقع لـ “الاتحاد”

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مدالله العليان

محور الارتكاز: برونو هنريكي، إيجور كورنادو

خط الوسط الهجومي: هيلدر كوستا، رومارينيو، عبد الرحمن العبود

قلب الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

تاريخ المواجهات بين الاتحاد وضمك

وسبق للاتحاد وضمك، أن التقيا في 7 مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت انتصارين لكل فريق، وتعادلين، كما سجل كل فريق 8 أهداف في شباك المنافس، وكانت مباراة الدور الأول، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين ضمك والاتحاد بهدف لمثله.

ومن المقرر، أن يقدم موقع “المناطق” مباراة الاتحاد وضمك بتغطية مباشرة قبل بداية المباراة بدقائق، قبل انطلاق اللقاء في العاشرة مساءً بتوفيت المملكة العربية السعودية.

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