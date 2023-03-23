مباراة البرتغال وليشتنشتاين بتصفيات يورو 2024 (شاهد الآن)

مباراة البرتغال وليشتنشتاين متابعة حية، متابعة مباراة ليشتنشتاين بتصفيات يورو 2024، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن روابط متوفرة من أجل مـــشاهدة اللقاء المنتظر، بين منتخبي البرتغال وليشتنشتاين.

ويرغب المنتخب البرتغالي، في تحقيق الفوز اليوم في تصفيات يورو 2024، ضد ليـــشتنشتاين اليوم الخميس 23 مارس 2023، خاصة وأن سيواجه خصم قوي في المواجهة التي ستــــقام عند الساعة 10:45 مساءً.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة البرتغال وليشتنشتاين، عند الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب خوسيه الفالادي، في أولى مباريات منتخب البرتغال في تصفيات يورو 2024.

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البرتغال وليشتنشتاين ضمن المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبـــا 2024، والتي تستضيفها ألمانيا، والتي تضم إلى جانبهما منتخبات البوسنة والهرسك، آيسلندا، لوكسمبورج، وسلوفاكيا.

طريقة التأهل للنهائيات

ويتأهل الفريقان صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من العشر مجموعات إلى يورو 2024، إلى جانب ثلاثة منتخبات من بطولة دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب ألمانيا بالطبع.

ومن المؤكد أن منتخب البرتغال يريد بداية مشوار التصفيات بأقوى شكل ممكن في التصفيات، من أجل تعزيز حظوظ التأهل إلى يورو 2024.

تذاع مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط عبر UEFA.tv، وهي الناقل الحصري للتصفيات في المنطقة، حيث ثتبث المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

التشكيل المتوقع للبرتغال

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – أنتونيو سيلفا – ديوجو دالوت.

في خط الوسط: برونو فرنانديش – برناردو سيلفا – روبن نيفيز.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ديوجو جوتا – رافائيل لياو.

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