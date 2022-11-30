مباراة السعودية والمكسيك.. تصريحات رينارد الأخيرة قبل اللقاء المصيري

قال الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، فور وصوله ملعب مباراة السعودية والمكسيك: “إن مواجهة المكسيك؛ هي الأهم لنا، في البطولة العالمية”.

مباراة السعودية والمكسيك

وشدد المدير الفني الفرنسي، على أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لن يتنازل عن الفوز أمام المكسيك.

وأضاف هيرفي رينارد: “حضرنا إلى هُنا.. من أجل التأهل إلى دور الـ16 فقط، ولن نقبل بأي احتمال آخر”.

جدير بالذكر أن فوز منتخب السعودية على المكسيك، يضمن تأهله مباشرة إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، دون النظر إلى نتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا، في نفس الجولة.