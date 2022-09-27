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بث مباشر مباراة السعودية وأمريكا الودية استعدادا لكأس العالم

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لملاقاة المنتخب الأمريكي ضمن الاستعدادات المقررة قبل إنطلاق كأس العالم، حيث يتلقي المنتخب الوطني مع أمريكا في ثاني مباريات الودية في التوقف الدولي خلال الشهر الحالي.

السعودية لتدارك النتائج السلبية

ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز وتدراك سلسلة النتائج السلبية التي لازمت الفريق عقب عقب الفوز على منتخب آستراليا بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، ولعب الأخضر بعدها ثلاث مباريات خسر أمام كولومبيا وفنزويلا في يونيو الماضي، واكتفى بالتعادي مع الأكوادور في الأسبوع المنصرم.

مجموعة حديدية للمنتخب الوطني بكأس العالم

ويلعب الأخضر في مجموعة قوية للغاية حيث أوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الثالثة مع منتخبات الأرجنتين وبولندا، والمكسيك.

موعد مباراة السعودية وأمريكا

ومن المقرر أن تلعب مباراة المنتخب الوطني الودية التحضيرية لكأس العالم 2022 ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، مساء يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا

ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية وأمريكا عبر مجموعة قنوات SSC هي الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني الودية التحضيرية لكأس العالم 2022.

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