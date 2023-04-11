مباراة الشباب والخليج في الدوري السعودي (شاهد الآن)

مباراة الشباب والخليج، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، لمواجهة الشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويرغب نادي الشباب تحقيق فوز جديد من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الخليج، أن يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ، لمواجهة نادي الخليج اليوم الثلاثاء الموافق 11 إبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة العودة للمنافسة على الصدارة.

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الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضد نظيره نادي الشباب في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة التاسعة بتوقيت العاصـــمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، ضد الشباب اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة الخليج والشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

التشكيل المتوقع لـ “الشباب”

في حراسة المرمى: كيم جيو.

في خط الدفاع: فواز الصقور، سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

في خط الوسط: كريتشوفياك، جوانكا، بانيجا.

في خط الهجوم: بوبينزا، سانتي مينا، تركي العمار.

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