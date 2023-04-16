مباراة الشباب والقوة الجوية بكأس الملك سلمان للأندية (شاهد الآن)

مباراة الشباب والقوة الجوية بث مباشر، متابعة مباراة الشباب والقوة الجوية بكأس الملك ســـلمان للأندية، حيث يبحث عشاق كرة القدم العربية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنـتظر، بين فريفي الشباب والقوة الجوية.

ويرغب نادي الشباب في تحقيق الفوز الليلة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية، فيما يريد نادي القوة الجوية العراقي، أن يحقق نتيجة إيجابية في البطولة العربية، في الأدوار الــنهائية للبطولة.

الشباب والقوة الجوية

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره نادي القـــوة الجوية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة التاسعة مســـــاءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

و ينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لكأس الملك سلمان للأندية.

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الأندية المشاركة في البطولة

وضمت قائمة أندية الدور الأول كلا من الجيش الملكي المغربي، وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري، والشباب، وقـطر القــطري والوحدة الإماراتي.

إلى جانب السيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطــــيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فــحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

مرحلة الوصول لـ النهائيات

ويتأهل من الدور الأول 6 أندية، يضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وتضــم أبطال الدوريات العربية الكبرى وهم الوداد المغربي والترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي.

كما يتأهل الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد، بالإضافة إلى النصر، جدير بالذكر أن اللجنة أختارت الأندية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للدول عن شـهر ديسمبر 2022.

التشكيل المتوقع لـ “الشباب”

حراسة المرمى: كيم.

في خط الدفاع: فواز الصقور، إياجو ، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

في خط الوسط: إيفر بانيجا ، كريتشوفياك، جوانكا .

في خط الهجوم: فهد المولد، سانتي مينا، كارلوس جونيور.

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