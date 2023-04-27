مباراة الطائي وأبها في الدوري السعودي (شاهد الآن)

مباراة الطائي وأبها، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، لمواجهة نادي أبها اليوم الخميس الموافــق 27 أبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين، يمواجهة قوية.

ويحتل الطائي المركز الثامن برصيد 28 نقطة، جمعها من 23 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 4 وخسر 11 مباراة، بينما يحتـــل أبها المركز العاشر برصيد 27 نقطة، فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر 12 مباراة .

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تاريخ مواجهات الفريقين

وتعتبر مباراة اليوم السادسة بينهما في الدوري، إذ التقيا 5 مرات ســــابقة، فاز أبهـا في 4 وفاز الطائي في مباراة وسجل هجوم ابها 7 أهداف، بينما سجل هجوم الطائي 5 أهداف، حيث يبحث الأول عن تعزيز أفضليته.

وغاب الطائي عن الفوز في آخر أربع مباريات، حيث خسر أمام ضمك قبل أن يتعادل أمام الخليج والرائد والهلال، ويسعى إلى تحقيق الفوز لرد اعتباره من خسارة الدور الأول، والتقدم خطوة في سلم الترتيب .

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد نظيره ناـــدي أبها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،السـاعة السادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، ضد أبها اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل الممــلكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع لـ “الطائي”

حراسة المرمى: فيكتور براجا

في خط الدفاع: كولينز فاي – عبد الكريم السليمان – حسن الجبيري – عبد العزيز مجرشي

في خط الوسط: دينير جوميز – عبد العزيز الحرابي -أمير سعيود – كنوليدج موسونا – محمد حرزان

في خط الهجوم: مبينزا.

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