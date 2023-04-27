مباراة العدالة والتعاون في الدوري السعودي (شاهد الآن)

مباراة العدالة والتعاون، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، لمواجهة نادي التعاون اليوم الخميس الموافــق 27 أبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة النهوض.

يملك العدالة 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الخليج أقرب مركز للهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما يأتي الفريق الأول كلرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس بـ37 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الهلال.

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تاريخ مواجهات الفريقين

ولم ينتصر الفريقان في آخر 4 مباريات، حيث خسر العدالة مواجهتين وتعادل مثلها، بينما تقاسم التعاون نقاط 3 مباريات وخسر واحدة، وانتهت مواجهة الدور الأول من النسخة الجارية، بفوز سكري القصيم 4-1 وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وتواجه الفريقان في دوري المحترفين السعودي، 3 مباريات، فاز التعاون في مواجهتين، بينـما حضر التعادل في مواجة واحدة كانت في الأحساء، واستطاع التعاون من تسجيل 7 أهداف، فيما سجل لاعبو العدالة 3 أهداف.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضد نظيره نادي التعاون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،السـاعة السادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، ضد التعاون اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع لـ “التعاون”

حراسة المرمى : مايلسون

في خط الدفاع : طارق عبدالله، نالدو جوميز، حسن كادش، سعد بالعبيد

في خط الوسط : أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فلافيو سيلفا، سميحان النابت

في خط الهجوم : فهد الرشيدي، لياندر تاومبا.

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