مباراة الفيحاء وأبها في الدوري السعودي (متابعة لحظة بلحظة)

مباراة الفيحاء وأبها بث مباشر، مشاهدة مباراة الفيحاء وأبها بدوري روشن الســعودي لـ المحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي الفيحاء وأبها.

ويرغب نادي أبها في تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الدوري السعودي لـ المحترفين، فيـما يريد الفيحاء ، يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، ذلك لتحقيق مركز جيد في المسابقة المحلية.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، لمواجهة نادي أبعا اليوم الخميس المــــوافق 2 مارس 2023، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة الاقتراب من المربع الذهبي.

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الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيــره نادي أبها في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفـــريق الأول لكرة القــــدم بنادي أبها، ضد الفيحاء اليوم في الدوري، ومن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة أبها والفيحاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب المدينة المجمعة الرياضية.

التشكيل المتوقع لـ “الفيحاء”

حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

في خط الدفــاع: محمد البقعاوي، سامي الخيبري، بندر ناصر.

في خط الوسط: سعود زيدان، باولينيو، ريكاردو ريلر، أسامة الخلفة.

في خط الهجوم: سلطان مندش، أنتوني نواكايمي، فيكتور رويز.

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