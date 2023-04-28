مباراة الفيحاء والخليج في الدوري السعودي (شاهد الآن)

مباراة الفيحاء والخليج، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، لمواجهة نادي الخليج اليوم الجــمعة الموافــق 28 أبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحــــترفين، في لقاء قوي.

ويحتل الفيحاء المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة، جمعها من 23 مبـــاراة، حيث فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 10 مباريات، في حين يحتل الخليج المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، جمعها من 23 مباراة، فاز في 5 وتعادل في اثنتين وخسر 16 مباراة.

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تاريخ مواجهات الفريقين

واخفق الفيحاء في آخر خمس جولات، حيث اكتفى بالتعادل في مباراتين مقابل الخسارة في ثلاث كان آخرها أمام الاتفاق، وهذه النتائج السلبية ابقته في دائرة الخطر، وسيرمي بكل أوراقه بمباراة اليوم بحثاً عن النقاط الثلاث التي ستبعده كثيراً عن صراع الهبوط.

وفشل الخليج في تحقيق أي فوز في آخر سبع جولات، ولم يحصد خلالها سوى نقطة وحيدة من أصل 21 نقطة، وهذا النزيف النقطي وضعه في موقف لايحسد عليه، وأصبح قريباً من الهبوط مالم تتحسن نتائجه، ولهذا سيحاول جاهداً استعادة توازنه والعودة بالعلامة الكاملة التي ستمنحه دفعة معنوية في الجولات المتبقية.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره نادي الخليج في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بــنادي الفيحاء، ضد الخليج اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

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