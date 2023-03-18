مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي (شاهد الآن)

مباراة النصر وأبها بث مباشر، متابعة مباراة النصر وأبها بدوري روشن الســـعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي النصر وأبها.

ويرغب نادي النصر في تحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة الدوري السعودي لـ لمحترفين، فيما يريد أبها، أن يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، فيما يرغب العـــالمي اليوم بالمسابقة المحلية، في تعثر العميد والوصول إلى صدارة الجدول.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نادي أبها اليوم السبت 18 مارس 2023، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة استعادة الصدارة.

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الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي أبها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،وعند الســــاعة السابعة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفــريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وأبها، اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة النصر وأبها، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب مرسول بارك.

التشكيل المتوقع لـ “النصر”

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام – العمري – ألفارو – جيسلان كونان.

خط الوسط: الخيبري – لويس جوستافو.

الوسط المهاجم: سامي النجعي – تاليسكا – عبدالرحمن غريب.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لـ “أبها”

في حراسة المرمى: عبدالله الشمري.

في الدفاع: س.عمرو، س.ناطق، ز.سامي، ع.الزوري، سعيد آل حمسل.

في الوسط: سعد السلولي، أوروش، رياض شراحيلي، لويس ميكيسوني.

في الهجوم: ف.كايسيدو.

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