مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي (شاهد الآن)

مباراة النصر والرائد، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نادي الرائد اليوم الجــمعة الموافــق 28 أبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحــــترفين، في لقاء تحت شعار العودة للصدارة.

ويحتل النصر، وصافة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، المتصدر بـ56 نقطة من 23 مباراة، ويأتي الرائد في المركز الحادي عشر، برصــيد 26 نقطة.

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تاريخ مواجهات الفريقين

تقابل الفريقان في الدوري 29 مرة سابقة، حيث يمتلك النصر الأفضلية بفوزه في 23 مباراة، فيما انتصر الرائد في مباراة واحدة فقط، وكان التعادل سيد الموقف في 5 مباريات، ويأمل الأول اليوم تحقيق انتصار جديد وتأكيد أفضليته.

وتمكن نجوم النصر من تسجيل 71 هدفًا، في استقبلت شباكهم 18، واليوم فرصة جديدة للفريقين لزيادة أرقامهم فمن يربح صراع الليلة؟.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز كبير للنصر برباعية مقابل هدف، على نظيره الرائد في البريدة، وجاءت رباعية النصر عن طريق فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا “هاتريك”، بينما وقع أليكسندرو ميتريتا على هدف الرائد.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الرائد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بــنادي النصر، ضد الرائد اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع لـ “النصر”

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

خط الوسط: لويس جوستافو، عبد الله الخيبري، علي الحسن.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كرستيانو رونالدو، أيمن يحيى.

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