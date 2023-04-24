مباراة النصر والوحدة بكأس الملك (شاهد الآن)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لملاقاة الوحدة، في التاسعة مساء اليوم “الإثنين”، على ملعب الأول بارك، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من النصر والوحدة، إلى نهائي كأس الملك، ليواجه الفائز من الاتحاد والهلال.

ويتم بث مباراة النصر والوحدة، عبر فضائية SSC 1 الرياضية، حيث يتولى بلال علام، مهام التعليق على أحداث المباراة.

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التشكيل المتوقع لـ “النصر”

ويتوقع أن يشارك الكرواتي دينكو إيليتشيتش، المدير الفني للنصر، بتشكيل أساسي أمام الوحدة، على النحو التالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

محور الارتكاز: لويز جوستافو، عبد المجيد الصليهم.

خط الوسط المهاجم: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، أيمن يحيى.

قلب الهجوم: كرستيانو رونالدو.

تاريخ المواجهات في كأس الملك

وسبق للنصر والوحدة أن التقيا في مواجهتين ببطولة كأس الملك؛ الأولى في نسخة 1986، وانتهى اللقاء بفوز النصر بنتيجة (2-0).

وتجدد لقاء الوحدة والنصر في نسخة 2015، من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهى اللقاء بفوز النصر بنتيجة (2-1).

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