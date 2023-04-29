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مباراة الهلال وأوراوا اليابانى في نهائي دوري أبطال آسيا (شاهد الآن)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 29 أبريل 2023 - 3:17 مساءً
مباراة الهلال وأوراوا اليابانى في نهائي دوري أبطال آسيا (شاهد الآن)
مباراة الهلال وأوراوا اليابانى في نهائي دوري أبطال آسيا (شاهد الآن)

مباراة الهلال وأوراوا، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث يطمح الزعيم للاحتفاظ بلقبه الـــقاري، وتعزيز رقمه القياسي كونه أكثر الأندية حصولًا على اللقب.

موعد مباراة الهلال وأوراوا

ومن المقرر، أن تقام مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سايتاما باليابان، في السادس من مايو المقبل.

مباراة الهلال وأوراوا اليابانى في نهائي دوري أبطال آسيا (شاهد الآن)
مباراة الهلال وأوراوا اليابانى في نهائي دوري أبطال آسيا (شاهد الآن)

لمشاهدة مباراة الهلال وأوراوا من خلال الرابط التالي| اضغط هنا

 

و تنطلق المباراة المرتقبة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

تنقل مباراة الهلال وأراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا على العديد من القنوات المختلفة، حيث يمكن للمتابعين مشاهدة المباراة من خلال قناة “SSC1 HD”، أو قناة “Dubai Sports Asia 1 HD”.

مباراة الهلال وأوراوا اليابانى في نهائي دوري أبطال آسيا (شاهد الآن)
مباراة الهلال وأوراوا اليابانى في نهائي دوري أبطال آسيا (شاهد الآن)

ويمكن متابعة المباراة أيضا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس وقناة الكأس الرياضية، وتأتي القنوات الناقلة على النحو التالي: “Abu Dhabi Sports Asia 1، Dubai Sports Asia 1 HD، beIN Sports AFC HD، AL Kass Nine HD”.

التشكيل المتوقع لـ “الهلال”

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – جانج هيو سو – ياسر الشهراني
خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – ميشيل ديلجادو
خط الهجوم: سالم الدوسري – إيجالو – موسى ماريجا.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 29 أبريل 2023 - 3:17 مساءً
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