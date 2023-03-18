مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي (شاهد الآن)

مباراة الهلال والاتفاق بث مبـاشر، مشـــاهدة مباراة الهلال والاتفاق بدوري روشن الســعودي لـ المحترفين، يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي الهلال والاتفاق.

ويرغب نادي الهلال في تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الدوري السعودي لـ المحترفين، فيـما يريد الاتفاق، يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، ذلك لتحقيق مركز جيد في المسابقة المحلية.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نادي الاتفاق اليوم الســبت المــــوافق 18 مارس 2023، ضمن منافسات الجولة الحادية العشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة العودة للمربع الذهبي.

لمشاهدة المباراة دون تقطيع اضغط هنا

https:\\

https:\\

https:\\

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيـره نادي الاتفاق، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربيــة السعودية، وعند السابعة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

عن القنوات الناقلة لمباراة الفـــريق الأول لكرة القــــدم بنادي الهلال، ضد الاتفاق الـــيوم في الدوري، ومن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة الهلال والاتفاق، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب الأمير فيصل بن فهد.

التشكيل المتوقع لـ “الهلال”

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: سعود عبد الحميد، علي آل بليهي، محمد جحفلي.

الوسط: ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، ماتيوس بيريرا، آندري كاريلو.

الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

التشكيل المتوقع لـ “الاتفاق”

حراسة المرمى : رايس امبولحي

خط الدفاع : فهد غازي ، سعيد الربيعي ، عبدالله الخطيب ، سنونسي هوساوي

خط الوسط : فيليب كيش ، علي هزازي ، ابراهيم محنشي ، نعيم السليتي ، محمد الكويكبي

خط الهجوم : كوايسون.

اقرأ ايضًا