مباراة الوحدة وأبها بث مباشر (شاهد الآن)

المناطق_متابعات

يحل فريق الوحدة عند الرابعة عصر اليوم الجمعة ضيفًا على نظيره أبها ضمن منافسات جولة يوم التأسيس بدوري روشن.

وتقدم صحيفة المناطق السعودية بثا مباشر لـ مباراة الوحدة وأبها، فور انطلاقها.

مباراة الوحدة وأبها بث مباشر

ويدخل فريق الوحدة المباراة في المركز 14 بفارق الأهداف عن الخليج صاحب المركز 13 و3 نقاط عن الاتفاق صاحب المركز 12.

ولم يسبق للوحدة أن تعرض للخسارة في المباريات التي خاضها خارج أرضه أمام أبها.

وسبق أن لعب أبها ضد الوحدة 7 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لفرسان مكة بتحقيقه لـ4 انتصارات، فيما فاز الفريق الأبهاوي مرتين، وخيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.