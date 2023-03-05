مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني.. شاهد الآن

مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني، بث مباشر برشلونة وفالنسيا، حيث يبــحث عشاق الليجا عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة الرابعة والعشرين، خاصة مباراة برشلونة وفالنسيا.

بث مباشر برشلونة وفالنسيا

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة برشــــلونة ضد فريــــق فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في الجولة الرابعة والعشرين، ويأتي ذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً،بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب كامب نو.

ويأتي نادي برشلونة في المركز الأول في جدول ترتيب الليجا وذلك برصيد 59 نقطة، بعد خوض 23 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 19 مواجهة وتعادل في 2 مناسبات، وهزم بمباراتين واحدة حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق فالنسيا المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 23 نقطة، وتمــكن من جمعهم في 23 مباراة، فحقق الفوز في ست مباريات، وتعادل في خمسة، وخسر في 12 مــباراة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “نادي برشلونة”

حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفــاع: كوندي، أروخو، كريستينسن، ألبا.

في خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.

في خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جافي.

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