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مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني بث مباشر

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 فبراير 2023 - 7:50 مساءً
مباراة ريال مدريد وأتلتيكو
مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

تنطلق بعد قليل مباراة  ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وتقدم صحيفة المناطق السعودية بثا مباشرًا لـ مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فور انطلاقها.

 

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مباشر

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب “الليجا” برصيد 51 نقطة، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وتأتي المباراة بين الفريقين بعد 4 أسابيع فقط من خسارة أتلتيكو أمام ريال مدريد في الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، ما يضيف الطابع الثأري على المواجهة المرتقبة.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو
مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

ويخوض ريال مدريد مباراة الغد بعد 5 انتصارات متتالية في مختلف البطولات خلال فبراير الحالي، بدأها بالفوز على الأهلي والهلال السعودي في طريقه إلى منصة التتويج بلقب كأس العالم للأندية، ثم واصل صحوته بانتصارين متتاليين في الدوري الإسباني على حساب إلتشي وأوساسونا.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو
مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

وفي المقابل، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين فقط خلف ريال سوسييداد، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز وضعه في المركز الرابع والاستمرار في المنافسة على المركز الثالث.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو
مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو في الدوري الإسباني

تذاع مباريات بطولة الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات «بين سبورت» الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على شاشتها.

 

 

 

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 فبراير 2023 - 7:50 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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