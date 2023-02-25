مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني بث مباشر

تنطلق بعد قليل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وتقدم صحيفة المناطق السعودية بثا مباشرًا لـ مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فور انطلاقها.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مباشر

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب “الليجا” برصيد 51 نقطة، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وتأتي المباراة بين الفريقين بعد 4 أسابيع فقط من خسارة أتلتيكو أمام ريال مدريد في الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، ما يضيف الطابع الثأري على المواجهة المرتقبة.

ويخوض ريال مدريد مباراة الغد بعد 5 انتصارات متتالية في مختلف البطولات خلال فبراير الحالي، بدأها بالفوز على الأهلي والهلال السعودي في طريقه إلى منصة التتويج بلقب كأس العالم للأندية، ثم واصل صحوته بانتصارين متتاليين في الدوري الإسباني على حساب إلتشي وأوساسونا.

وفي المقابل، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين فقط خلف ريال سوسييداد، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز وضعه في المركز الرابع والاستمرار في المنافسة على المركز الثالث.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو في الدوري الإسباني

تذاع مباريات بطولة الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات «بين سبورت» الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على شاشتها.