مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني (شاهد الآن)

مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني، بث مباشر ريال مدريد وإســبانيول، ويبحـــث عشاق الليجا عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة الخامسة والعشرين، خاصة مباراة ريال مدريد وإسبانيول.

بث مباشر ريال مدريد وإسبانيول

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة ريال مدريد ضد فريــــق إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الجولة الخامسة والعشرين، ويــأتي ذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر مســاءً،بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويأتي نادي ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا وذلك برصيد 53 نقـــطة، بعد خوض 24 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 16 مواجهة وتعادل في 5 مناسـبات، وهـــزم بــ 3 مباريات حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق إسبانيول المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 27 نقطة، حيــــث تمكن من جمعهم في 24 مباراة، فحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر في 9 مباريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “ريال مدريد”

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، كامافينجا.

خط الوسط: داني سيبايوس، أوريلين تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

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