مباراة ريال مدريد وبرشلونة بكأس ملك إسبانيا (متابعة لحظة بلحظة)

مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، يبحث عشــــــــاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الفريق الكتالوني، حيث تترقب الجماهير لقاء ريال مدريد وبرشلونة.

بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة ريال مدريد ضد فريــــق برشلونة في نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقـــائق، ويمكنــــكم عبر موقـعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة الكلاسيكو

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة برشلونة مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسبــاني لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشرمساءً، بتوقيــت الممــــلكة العربية السعـــودية والعاشرة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، على ملعب سانتياغو برنابيو.

موقعهم في جدول الترتيب

ويأتي نادي برشلونة في المركز الأول في جدول ترتيب الليجا وذلك برصيد 59 نقــطة، بعد خوض 23 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 19 مواجهة وتعادل في مناسبتبن وهزم في مناسبتين حتى الآن.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب، وذلك برصيد 52 نقطة، تمــــــكن من جمعهم في 23 مباراة، فحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في ٤ مباريات، وهُزم بـ3 مناسبات حتى الآن في البطولة المحلية.

التشكيل المتوقع لـ “ريال مدريد”

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفـاع: إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، ناتشو، لوكاس فاسكيز

في خط الوسط: توني كروس، فيديريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس

في خط الهجوم: إدواردو كامافينجا، كريم بنزيما.

التشكيل المتوقع لـ “برشلونة”

حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفــاع: سيرجي روبيرتو، رونالدو اراوخو، جيوليس كوندي، جوردي ألبا

في خط الوسط: جافي، دي يونج، بيدري، رافينيا

في خط الهجوم: ليفاندوفسكي، وعثمان ديمبلي.

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