مباراة ضمك والعدالة في الدوري السعودي (شاهد الآن)

مباراة ضمك والعدالة بث مباشر، مشاهدة مباراة ضمك والعدالة بدوري روشن الســعودي لـ المحترفين ويبــحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي ضمك والعدالة .

ويرغب نادي ضمك في تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الدوري السعودي لـ المحترفين، فيـما يريد العدالة، يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، ذلك لتحقيق مركز جيد في المسابقة المحلية.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، لمواجهة نادي العدالة اليوم الإثنين المــــوافق 10 إبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة قوية.

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الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نظيــره نادي العدالة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفـــريق الأول لكرة القــــدم بنادي ضمك، ضد العدالة في بالدوري، ومن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجــــــميع البطولات المــحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة ضمك والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب نادي ضمك.

التشكيل المتوقع لـ “ضمك”

حراسة المرمى : مصطفى زغبة

في خط الدفــاع : فاروق شافعي، كسيرجيو خافيير فيتور، عبدالله العمار، مهند أحمد النجعى

في خط الوسط : بدر محمد منشي، عبدالعزيز رشيد مجرشي، العربي هلال سوداني، عارف صالح آل حيدر

في خط الهجوم: ميجو ساكتاش، ايميليو زيلايا.

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