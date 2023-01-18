مباراة ميلان ضد إنتر بكأس السوبر الإيطالي.. بث مباشر

تنطلق بعد قليل مباراة كأس السوبر الإيطالي بين الغريمين إنتر بطل كأس إيطاليا وميلان حامل لقب الدوري الإيطالي.

وتقدم صحيفة المناطق بثا مباشر لـ مبارة ميلان وإنتر، فور انطلاق صافرة البداية.

يدخل الجراندي إنتر المباراة بدافع الفوز على الجار والغريم التقليدي، وتأكيد تفوق الفريق الأزرق على الجار في مواجهات الديربي أولاً والفوز بلقب السوبر الإيطالي السابع في تاريخه ثانيًا، كذلك لمحاولة تحقيق لقب يعطي للفريق الملقب بالأفاعي دفعة فيما تبقي من مباريات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ويعقد سيموني إنزاجي مدرب النيراتزوري آماله على مهاجمه وهدافه لوتارو مارتينيز، بالإضافة للقناص دجيكو والمايسترو نيكولو باريلا، فيما يفتقد في مباراة اليوم الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو، بجانب مارسيلو بروزوفيتش والحارس المخضرم سمير هندانوفيتش بداعى الإصابة.

وعلى الجانب الآخر، لا تختلف الدوافع كثيرًا بالنسبة للبيج ميلان، فيسعى الفريق الملقب بالروسونيري إلى الظفر ببطولة السوبر الثامنة في تاريخ النادي الأحمر، وإحكام السيطرة على ديربي المدينة.

ويدخل المدرب ستيفانو بيولي المباراة منقوصًا من العديد من عناصره الأساسية، مثل الحارس الفرنسي مايك مانيان، أنتي ريبيتش، إبراهيموفيتش و الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي.