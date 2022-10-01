مباريات قوية في دوري روشن سقوط مفاجئ لإنتر ميلان.. نتائج مباريات اليوم 1 أكتوبر 2022

انتهت فعاليات مباريات اليوم الموافق 1 أكتوبر 2022، وشهد العديد من اللقاءات الـــهامة والقوية والمثيرة، على الساحة العالمية والمحلية، أسفرت عن نتائج قوية، في الدوريات الأوروبية ودوري روشن السعودي للمحترفين.

وترصد لكم صحفية “المناطق” نتائج مباريات اليوم 1 أكتوبر 2022..

ضم الدوري الإنجليزي لكرة القدم، سبع مواجهات مُثيرة، ضمن فعاليات الجولة التاســـــعة في البريميرليج، والتي أسفرت عن نتائج قوية، بدأت بمواجهة آرسنال لنظيره توتنهام، وانتهت عند وست هام وولفرهامبتون.

تمكن فريق آرسنال من مواصلة الفوز حيث حقق نتيجة إيجابية على حساب توتنهام بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل توماس بارتي، وخيسوس، وتشاكا أهداف المدفعجية، فيما سجل المهاجم هاري كين هدف السيبرز الوحيد.

وعاد تشيلسي بفوزًا على غالي على كريستال بالاس تحت قيادة جراهام بوتر الذي تولى تدريب البلوةز مؤخرًا، حيث انتهت المباراة بهدفين لهدف حيث سجل أوباميانج وجالاجر لـ الأول، فيما سجل هدف الثاني اللاعب اودسوني ادوارد.

وشهدت الجولة التاسعة تعادلين، حيث تعادل كلا من بورنموث، وبرينتفورد بدون أهداف، فيما حصل ليفربول على نقطة صعبة من برايتون بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، بعد أداء متواضع لـ الريدز.

وانتهت المباريات الثلاثة الأخيرة بالفوز، حيث تمكن نيوكاسل من اقتناص الثلاث نقاط ضد فولهام فيما فاز إيفرتون على ساوثهامبتون، وحسم اللقاء الأخيرة في بطولة البريميرليج اليوم فريق وست هام على حساب وولفز.

الدوري الإسباني

وفي الدوري الإسباني، كان هناك أربع مواجهات جمعوا مزيجًا من الإثارة والمتعة، حيث تعادل فريقي قادش فياريال بدون أهداف في مباراة كانت صعبة على الطرفين، فيما فاز بلد الوليد على خيتافي بثلاثة أهداف لهدفين.

وحقق أتليتكو مدريد فوزًا مريحًا على أشبيلية بهدفين دون رد، فيما اقتنص برشلونة ثلاث نقاط صعبة من ما يوركا.

الدوري الإيطالي

اقتنص نابولي ثلاث نقاط من تورينو بعد الفوز بنتيجة: 3_1، فيما سقط إنتر ميلان في شباك روما، حيث خسر بهدفين لهدف في الجولة الثامنة، قبل أن يتعادل إمبولي ضد ميلان سلبيًا بدون أهداف.

الدوري الفرنسي

شعد الدوري الفرنسي مباراتين فقط اليوم حيث حقق ستراسبورج الفوز ضد رين بثلاثة أهداف لهدف، فيما اقتنص فريق باريس سان جيرمان ثلاث نقاط صعبة بفضل هدق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الدوري الألماني

أقيمت ست مباريات في الدوري الألماني شهد عددًا من المفاجآت، بدـ بفوز كبير لصالح لايبزيج ضد بوخوم برباعية نظيفة، بينما حقق فولفسبورج فوزًا صعبًا ضد شتوتجارت بنتيجة 3_2، وانتصر فرايبورج على ماينز بهدفين.

وحقق فرانكفورت الفوز بهدفين دون رد ضد يونيون برلين وسقطت بروسيا دورتموند ضد كولن بثلاثية مقابل هدفين، فيما حقق فيردر بريمن مفاجأة كبيرة وفوزًا عريضًا ضد مونشنجلادباخ بـ خماسية مقابل هدف.

دوري روشن السعودي

أقيمت ثلاث مباريات في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث فاز الرائد على العدالة بهدفين لهدف، فيما نجح ضمك في حسم نقاط المباراة لصالحه بعد انتصاره على الطائي بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل الوحدة مع الاتفاق إيجابيًا بهدف لكل فريق.