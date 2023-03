مبعوث أميركا يدعو لمحاسبة المسؤولين عن تسمم فتيات بإيران

المناطق_وكالات

دعا المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، اليوم الجمعة إلى محاسبة المسؤولين عن تسمم فتيات مدراس بإيران، مضيفاً أنه ينبغي عدم منع الفتيات من مواصلة التعليم.

وقال مالي على تويتر “يجب أن تتوقف حالات التسمم هذه ويجب محاسبة الجناة”.

These poisonings must stop and the perpetrators must be held to account. No one should be preventing the girls of Iran from pursuing an education, which is a human right and essential to advancing women's economic security. https://t.co/tFrcpIe1sa

— Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) March 3, 2023