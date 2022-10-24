مبيعات الليلة 17 من مزاد نادي الصقور السعودي تتجاوز نصف مليون ريال

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شهد مزاد نادي الصقور السعودي مساء اليوم، بيع أغلى صقر في النسخة الثالثة حتى الآن في المزاد؛ الذي يقام بمقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض) ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.

وتم بيع الصقر من نوع شاهين فرخ طرح (القلت – حفر الباطن) للطواريح عيسى لافي الرشيدي ولافي صالح الرشيدي وعايض حمود الرشيدي وعلي فايز الرشيدي، بمبلغ 271 ألف ريال.

وعُرضت في الليلة الـ17 للمزاد 6 صقور على منصة المزاد؛ وهو أكبر عدد يتم عرضه في ليلة حتى الآن، بيعت جميعها بمبلغ 729 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات 3 ملايين و971 ألف ريال.

وجاءت البداية مع الصقر الأول (شاهين فرخ)، طرح (شامه – المجيرمة) للطاروح خالد عطية الدعدي وتم بيعه بـ50 ألف ريال، تلاه الصقر الثاني من نوع (شاهين فرخ)، طرح البرازي شمال حفر الباطن للطواريح شعلان كايد الظفيري ومحمد مسلم الظفيري وتركي سلامة الشمري ونواف إبراهيم الشمري وتم بيعه بمبلغ 96 ألف ريال.

واستمرت الليلة بالصقر (شاهين فرخ) طرح شعيب الباطن للطاروحين نايف نحو العنزي وشجاع مقبل الظفيري، وتم بيعه بمبلغ 85 ألف ريال، تلاه صقر خامس (شاهين فرخ) طرح الدبدبة للطاروح محمد إسماعيل الأنصاري وتم بيعه بمبلغ 47 ألف ريال.

وكان ختام الليلة مع الصقر السادس (شاهين فرخ) طرح الجبيل للطواريح إبراهيم هلال الفضل ومهدي محمد نصيف وجاسم محمد نصيف وإبراهيم سعود الفضل، وبيع بمبلغ 180 ألف ريال.

ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.