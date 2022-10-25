مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي تتجاوز حاجز الـ 4 ملايين ريال

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تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي الثالث – اليوم – حاجز الأربعة ملايين ريال، حيث تم بيع ثلاثة صقور بمبلغ 218 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى 4 ملايين و189 ألف ريال في الليلة الـ18 من المزاد، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل.

وجاءت البداية مع الصقر الأول (شاهين فرخ)، طرح (شرق عرعر) للطواريح منيزل مقبل العنزي وعناد ناصر العنزي وفهد فياض العنزي وتم بيعه بـ67 ألف ريال، تلاه الصقر الثاني من نوع (شاهين فرخ)، طرح العمارية في سكاكا، للطواريح صبيح حمد الفهيقي وبدر صبيح الفهيقي وماجد النشمي الفهيقي وهاني النشمي الفهيقي، وتم بيعه بمبلغ 51 ألف ريال.

وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث (شاهين فرخ) طرح محافظة الأحساء للطواريح حمد أحمد الشاهين وأحمد سعد الشاهين وعبدالرحمن عبدالله الحوار، وتم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال.

ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.