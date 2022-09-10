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متأثرة بالتهديد الروسي.. ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4 %

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 10 سبتمبر 2022 - 2:43 صباحًا

المناطق_متابعات

سجلت أسعار النفط، ارتفاعاً بنحو 4 %، متأثرة بتهديد روسيا قطع إمدادات النفط والغاز عن الغرب.

وجاء هذا الارتفاع رغم انخفاض العقود الآجلة للخام للأسبوع الثاني مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتأثير القيود التي فرضتها الصين للحد من تفشي فيروس كورونا على التوقعات بشأن الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.69 دولار، بنسبة 4.1 %، لتسجل 92.84 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.25 دولار، بنسبة 3.9 %، لتسجل 86.79 دولار للبرميل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر أوروبا من وضع حد أقصى للأسعار، مهدداً بوقف تصدير النفط والغاز إليها، رغم أن الأسعار تلقت دعماً من إعلان أوبك+ هذا الأسبوع خفضاً طفيفاً في الإنتاج.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 10 سبتمبر 2022 - 2:43 صباحًا
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