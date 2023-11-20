متحدثو مؤتمر “العالم العربي.. الفرص والتحديات” بجامعة هارفارد يشيدون بالنهضة التنموية للمملكة

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استضافت جامعة هارفارد بمدينة بوسطن الأمريكية مؤتمر “العالم العربي.. الفرص والتحديات” الذي نظمه منتدى الديوان بالتعاون مع النادي السعودي في الجامعة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والأكاديمية.

وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتطورات التي تشهدها المملكة وبالنهضة التنموية في مختلف المجالات ومنها المشاريع الكبرى في مختلف المدن، وتقدم الجامعات السعودية في التصنيفات الدولية، وإساهامات المرأة السعودية في تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني، وخطط المملكة الطموحة في مختلف المجالات.

ونوهت رئيسة النادي السعودي بجامعة هارفارد ملاك الهدلق بدعم القيادة الكبير بالاستثمار في الكادر البشري وفي مقدمته برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي إلى أرقى الجامعات العالمية ذات التخصصات العلمية المتقدمة التي توفر العلم الأكاديمي والتدريبي في أهم الجامعات والمستشفيات.