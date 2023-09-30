متحدث أمانة العاصمة المقدسة: تصل غرامة ممارسة الأنشطة التجارية دون الحصول على تراخيص إلى 50 ألف ريال

أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة “أسامة زيتوني” أن غرامة ممارسة الأنشطة التجارية دون الحصول على تراخيص تصل إلى 50 ألف ريال.

وأضاف أن المملكة وضعت القوانين والتشريعات التي تعمل على تنظيم الأنشطة التجارية، لمنع العشوائية التي تعمل على انتشار الفساد.

وأشار إلى أن الأنظمة لن تتهاون في تنفيذ العقوبات المقررة وفق القانون على المخالفين لأنظمة الأنشطة التجارية.