متحدث أمانة العاصمة المقدسة: تم تجهيز 16 مركز إسناد مزودة بالعدد الكافي من الكوادر المدربة وتوزيعهم داخل الأحياء لمواجهة أي مخاطر قد تسببها الأمطار

أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة “أسامة زيتوني”، أن الأمانة تضع خطة للطوارئ من خلال تشكيل فرق ميدانية لمواجهة أية مخاطر قد تسببها الأمطار الغزيرة على المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الأمانة قامت بإنشاء 16 مركز إسناد مزود بالعدد الكافي من الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع المخاطر المتوقعة من الأمطار.

وأوضح أن الأمانة قامت بتوزيع تلك المراكز داخل الأحياء المختلفة من منطقة مكة المكرمة، للتعامل مع الأزمات التي تظهر خلال فصل الشتاء.