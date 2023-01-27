متحدث أمانة العاصمة المقدسة: سيتم التصريح لـ 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج مخصصة لحجاج الخارج (فيديو)

أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أنه سيتم التصريح لـ 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج مخصصة لحجاج الخارج.

وقال زيتوني، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 120، الذي يُعرض على قناة “الإخبارية”: “الأقبال كبير جدًا خاصة وأنه الموسم الأول الذي يكون في الأعداد متكاملة، بعد أن كانت المواسم السابقة بسبب جائحة كورونا الأعداد فيها محدودة”.

وأضاف: “الأقبال كبير جدًا، ربما يكون من الصعب تحديد عدد معين في هذه الفترة، ولكن هناك تصاريح فور الإنجاز، وبعضها في تقديم الطلبات، اكما أن لأمانه تستهدف التصريح لـ 400 آلاف مبني، و ألاف 500 غرفة، ومما يستوعب 2 مليون حاج”.

وأكمل: “إذا لم تستمل الاعداد سوف يتم تمديد الفترة، ومن يسكن هذه المنازل من حـــجاج الخارج، كما أن العماير والمنازل تختلف أحجامها، هناك عمارة دورين وثلاث أدوار، وهناك منازل تتخطى الـ10 أدوار والخمسة عشر”.

وأوضح، أن جميعها مُعدة ومخصصة للحجاج حيث يتوافر فيها المواصفات والأشتراطات المطلوبة من أجل إسكان الحجاج.

فيديو | متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ #برنامج_120: سيتم التصريح لـ 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج مخصصة لحجاج الخارج#الإخبارية pic.twitter.com/vynwMITDjK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 27, 2023

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