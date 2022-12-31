قال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إن مناطق المملكة لم تدخل حتى الآن في الموجات الباردة، كما أنه يتم تسجيل الدرجة الصغرى ما بين درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وأضاف حسين القحطاني خلال مداخلة هاتفية بقناة “الإخبارية”، أن منطقة الحدود الشمالية تعد الأكثر انخفاضا في درجات الحرارة.

وتابع: ووفقا للتقارير الأولوية للمناخ تشير إلى انخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن توقع درجات الحرارة يكون بالتزامن مع الدخول في الموجات الباردة.

فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني: حتى الآن أجواء المملكة لم تدخل الموجات الباردة التي تصل درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر#برنامج_120 #الإخبارية pic.twitter.com/N6zezH7wl5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 31, 2022

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