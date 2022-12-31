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متحدث الأرصاد حسين القحطاني: حتى الآن أجواء المملكة لم تدخل الموجات الباردة

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 31 ديسمبر 2022 - 3:07 مساءً
الأرصاد
الأرصاد

قال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إن مناطق المملكة لم تدخل حتى الآن في الموجات الباردة، كما أنه يتم تسجيل الدرجة الصغرى ما بين درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وأضاف حسين القحطاني خلال مداخلة هاتفية بقناة “الإخبارية”، أن منطقة الحدود الشمالية تعد الأكثر انخفاضا في درجات الحرارة.

وتابع: ووفقا للتقارير الأولوية للمناخ تشير إلى انخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن توقع درجات الحرارة يكون بالتزامن مع الدخول في الموجات الباردة.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 31 ديسمبر 2022 - 3:07 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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